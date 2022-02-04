Модель Ghost дебютував у темному виконані Black Badge з модернізованими трансмісією та шасі.

Новий Rolls-Royce Black Badge Ghost був представлений в столиці у форматі унікального перформансу з яскравими світловими та звуковими ефектами.

Безмежно високі стелі, мінімалістичний фасад, світлове та звукове оформлення ідеально підкреслили атмосферу новинки – Black Badge Ghost. Подія відбулася у найкращих традиціях нового бачення британського бренду Rolls-Royce.

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Компанія Rolls-Royce Motor Cars завжди приваблювала особливу категорію клієнтів. Новатори, які досягли успіху, ризикуючи та кидаючи виклик умовностям, взаємодіють з предметами розкоші, диктуючи власні правила. Вони створили нові коди насолоди, що резонують з їхніми почуттями: із загадковішою естетикою, з наполегливішим характером та зі сміливішим дизайном.

Модель Ghost апелює до запитів тих клієнтів, яким близькі мінімалізм та акцент на значення. А втім, частина з них прагнула створити більш провокативний образ Ghost.

У відповідь на запити особливої категорії успішних людей, команда Rolls-Royce розробила нову палітру кольорів та сміливіші варіанти обробки технічними матеріалами, а також змінила характеристики автомобілів, посиливши емоційну віддачу від керування. Водночас відчуття легкості керування та легендарна плавність ходу залишилися незмінними, адже саме ці якості Rolls-Royce спочатку привернули увагу прогресивного покоління клієнтів. Так з’явився Black Badge Ghost. Темна сторона філософії стриманої розкоші, що втілює мінімалізм у найвищому ступені.

Варіанти виконання кузова Black Badge Ghost безмежні: клієнти можуть вибрати один із 44 000 готових відтінків фарби або розробити свій унікальний колір з палітри Bespoke. І все-таки більшість клієнтів захотіли побачити Black Badge Ghost у фірмовому чорному кольорі. Це найтемніший відтінок чорного, що існує в автомобільній індустрії. Щоб цього досягти, на електростатично заряджений кузов, попередньо вкритий білою основою, розпорошується 45 кг фарби, після чого фарбований автомобіль вирушає на сушку. Потім Black Badge Ghost покривають двома шарами прозорого лаку, а команда із чотирьох майстрів полірує його власноруч – так створюється фірмове лаковане покриття з ефектом рояльного блиску.

Легендарні символи Black Badge – фігурка Spirit of Ecstasy та решітка радіатора Pantheon – також представлені у темному виконанні. Замість того, щоб пофарбувати ці елементи чорною фарбою, творці покрили їх хромом з використанням електроліту, який наноситься на підкладку зі сталі, що не іржавіє, затемняючи поверхню. Товщина нанесеного покриття становить лише один мікрометр – це приблизно одна сота ширини людського волосся.

Потужний характер Black Badge Ghost розкривається і в розкішних оздоблювальних матеріалах. Інтер’єр повністю відповідає філософії стриманої розкоші, скасовуючи яскраві прикраси на користь чистоти дизайну та досконалості інженерної сутності.

Інженери Rolls-Royce надали Black Badge Ghost більш динамічного характеру, який поєднується із зухвалим дизайном без шкоди для легендарної плавності ходу та тонко налаштованої акустики в салоні. У підвісці моделі встановлені пневматичні камери більшого об'єму для зниження крену кузова при більш різких маневрах на дорозі.

Робочий об'єм 6,75-літрового двигуна V12 Rolls-Royce з подвійним турбонаддувом залишився незмінним: його визнали більш ніж достатнім. Потенціал силової установки дозволив вивільнити додаткові 29 к.с., завдяки чому максимальна потужність досягла 600 к.с. Відчуття єдиної незмінної передачі, властиве на ходу всім автомобілям Rolls-Royce, було посилено шляхом збільшення крутного моменту на 50 Нм – до 900 Нм.

Ерік Бернінг, генеральний директор АВТ Баварія, зазначив “2021 рік виявися дуже успішним для нас насамперед тому, що філософія стриманої розкоші нового Ghost отримала надзвичайно позитивні відгуки від наших клієнтів. Black Badge Ghost – найтехнологічніша модель Black Badge і я впевнений, що попит на Rolls-Royce в Україні зростатиме ще більше”.

Особливості нового Black Badge Ghost: