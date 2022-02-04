Модель Ghost дебютировала в темном исполнении Black Badge с модернизированными трансмиссией и шасси.

Новый Rolls-Royce Black Badge Ghost был представлен в столице в формате уникального перформанса с яркими световыми и звуковыми эффектами.

Бесконечно высокие потолки, минималистичный фасад, световое и звуковое оформление идеально подчеркнули атмосферу новинки – Black Badge Ghost. Событие состоялось в лучших традициях нового видения британского бренда Rolls-Royce.

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Компания Rolls-Royce Motor Cars всегда привлекала особую категорию клиентов. Новаторы, достигшие успеха, рискуя и бросая вызов условностям, взаимодействуют с предметами роскоши, диктуя собственные правила. Они создали новые коды наслаждения, которые резонируют с их чувствами: с более загадочной эстетикой, с более настойчивым характером и с более смелым дизайном.

Модель Ghost апеллирует к запросам тех клиентов, которым близки минимализм и акцент на значение. А впрочем, часть из них стремилась создать более провокационный образ Ghost.

В ответ на запросы особой категории успешных людей, команда Rolls-Royce разработала новую палитру цветов и смелые варианты отделки техническими материалами, а также изменила характеристики автомобилей, усилив эмоциональную отдачу от управления. В то же время ощущение легкости управления и легендарная плавность хода остались неизменными, ведь именно эти качества Rolls-Royce изначально привлекли внимание прогрессивного поколения клиентов. Так появился Black Badge Ghost. Темная сторона философии сдержанной роскоши, воплощающей минимализм в высшей степени.

Варианты исполнения кузова Black Badge Ghost безграничны: клиенты могут выбрать один из 44 000 готовых оттенков краски или разработать свой уникальный цвет из палитры Bespoke. И все-таки большинство клиентов захотели увидеть Black Badge Ghost в фирменном черном цвете. Это самый темный оттенок черного, существующий в автомобильной индустрии. Чтобы этого достичь, на электростатически заряженный кузов, предварительно покрытый белой основой, распыляется 45 кг краски, после чего крашеный автомобиль отправляется на сушку. Затем Black Badge Ghost покрывают двумя слоями прозрачного лака, а команда из четырех мастеров полирует его своими руками – так создается фирменное лакированное покрытие с эффектом рояльного блеска.

Легендарные символы Black Badge – фигурка Spirit of Ecstasy и решетка радиатора Pantheon – также представлены в темном исполнении. Вместо того, чтобы покрасить эти элементы черной краской, создатели покрыли их хромом с использованием электролита, который наносится на подложку из стали, которая не ржавеет, затемняя поверхность. Толщина нанесенного покрытия составляет лишь один микрометр – это примерно одна сотая ширины человеческих волос.

Мощный характер Black Badge Ghost раскрывается и в роскошных отделочных материалах. Интерьер полностью соответствует философии сдержанной роскоши, отменяя яркие украшения в пользу чистоты дизайна и совершенства инженерной сущности.

Инженеры Rolls-Royce придали Black Badge Ghost более динамичный характер, который сочетается с дерзким дизайном без ущерба для легендарной плавности хода и тонко настроенной акустики в салоне. В подвеске модели установлены пневматические камеры большего объема для снижения крена кузова при более резких маневрах на дороге.

Рабочий объем 6,75-литрового двигателя V12 Rolls-Royce с двойным турбонаддувом остался неизменным: его признали более чем достаточным. Потенциал силовой установки позволил высвободить дополнительные 29 л.с., благодаря чему максимальная мощность достигла 600 л. с. ощущение единой неизменной передачи, присущее на ходу всем автомобилям Rolls-Royce, было усилено путем увеличения крутящего момента на 50 Нм – до 900 Нм.

Эрик Бернинг, генеральный директор АВТ Бавария, отметил "2021 год оказался очень успешным для нас прежде всего потому, что философия сдержанной роскоши нового Ghost получила чрезвычайно положительные отзывы от наших клиентов. Black Badge Ghost – самая технологичная модель Black Badge и я уверен, что спрос на Rolls-Royce в Украине будет расти еще больше”.

Особенности нового Black Badge Ghost: