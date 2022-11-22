На прошлой неделе трейдеры отмечали нетипичное увеличение спроса на все марки нефтепродуктов, в том числе бензин.

Это можно связать с активным использованием генераторов и переформатированием работы крупнейших розничных сетей страны – Привата и Укрнафты.

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«На этот момент ресурса хватает, однако ситуация с наполнением рынка в последующие месяцы может быть сложной из-за нехватки горючего за границей», — говорит один из опрошенных трейдеров. По его мнению, именно ресурсные проблемы удерживают цены на постоянном уровне, несмотря на проседание котировок (-80 и -100 $/т для бензина и ДТ соответственно).

По данным издания enkorr, трейдеры ощутят рост розничных продаж, причем как ДТ, так и бензинов.

«Мы не готовы к такому увеличению, начинает рваться график поставки, перспективные суточные запасы уменьшаются. Активно ищем дополнительные партии в Европе», – рассказал один из трейдеров. Он не исключил, что на неделе цены на АЗС могут несколько увеличиться, чтобы попытаться угасить спрос на период контрактирования дополнительных объемов.

По данным одного из собеседников enkorr, давление на оптовый рынок также оказывала Укрнефть, которая после национализации потеряла поставщика горючего в виде группы Приват. В пользу этой информации говорит исчезновение из свободных продаж на заправках «Укрнафты» бензинов.

«Примечательно, что бензин на рынке сейчас ищет как «Укрнефть», так и «приватовцы», – говорит один из трейдеров. Это также указывает на фактор роста спроса, когда сеть оказалась не готова к этому.

Глобальным фактором роста спроса участники рынка считают увеличение парка генераторов из-за отключения электричества и их активного использования. «Такой спрос абсолютно нетипичен для ноября, единственный фактор – генераторы. Трагедии нет, но это немного неожиданно», – рассказал собеседник.