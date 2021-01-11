12 января в связи с официальным визитом в Украину Президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные ограничения дорожного движения в Киеве.

В соответствии с Законом Украины “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц” и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года №746/2002, главам иностранных стран, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

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Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 2006 года №815/2006 “Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана” будет обеспечивать безопасность и предоставлять сопровождение делегации Президента Республики Молдова Майи Санду во время ее визита 12 января в Украину.