12 січня у зв’язку з офіційним візитом в Україну Президента Республіки Молдова Майі Санду можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в Києві.

Відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року №746/2002, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

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Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 “Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона” забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Президента Республіки Молдова Майі Санду під час її візиту 12 січня в Україну.