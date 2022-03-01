О своевременном вывозе нерастаможенного автомобиля можно не беспокоиться – таможней остановлен срок временного ввоза легковых автомобилей, временно ввезенных гражданами-резидентами, что состоят на временном консульском учете в консульских учреждениях за рубежом.

В таможни массово поступают обращения граждан, у которых срок обратного вывоза автомобилей был определен на период с 24.02.2022. Согласно Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 “О введении военного положения в Украине” с 05 часов 30 минут 24.02.2022 года в Украине введено военное состояние сроком на 30 суток.

Согласно ч. 2 ст. 14-1 Закона Украины от 02.12.1997 №671/97-BP “О торгово-промышленных палатах в Украине” действия иностранного врага, общая военная мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война считаются действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными).

Согласно положениям абзаца четвертого части четвертой ст. 380 Таможенного кодекса Украины сроки временного ввоза транспортных средств личного пользования могут быть продлены с учетом действия обстоятельств непреодолимой силы.

Абзацем первой части четвертой ст. 108 Таможенного кодекса Украины определено, что срок ввоза товаров и транспортных средств остановят на время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

Таким образом, гражданам не следует беспокоиться о невозможности своевременного выполнения обязательства об обратном вывозе транспортных средств, поскольку таможенными органами будут остановлены/продлены соответствующие сроки временного ввоза транспортных средств, сроки обратного вывоза которых были определены на период с 24.02.2022.