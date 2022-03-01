Про своєчасне вивезення нерозмитненого автомобіля можна не турбуватись - митницею зупинено строк тимчасового ввезення легкових автомобілів, які тимчасово ввезені громадянами-резидентами, що перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульських установах за кордоном.

До митниць масово надходять звернення громадян, у яких термін зворотного вивезення автомобілів було визначено на період з 24.02.2022. Згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" з 05 годин 30 хвилин 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.

Читайте також:

Згідно з ч. 2 ст. 14-1 Закону України від 02.12.1997 №671/97-BP "Про торгово-промислові палати в Україні" дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна вважається дією обставин непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

Згідно з положеннями абзацу четвертого частини четвертої ст. 380 Митного кодексу України строки тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування можуть бути продовжені з урахуванням дії обставин непереборної сили.

Абзацом першим частини четвертої ст. 108 Митного кодексу України визначено, що перебіг строку тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів зупиняться на час дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Таким чином, громадянам не варто турбуватися про неможливість вчасного виконання зобов'язання про зворотне вивезення транспорт засобів, оскільки митними органами буде зупинено/продовжено відповідні строки тимчасового ввезення транспортних засобів, терміни зворотного вивезення яких було визначено на період з 24.02.2022.