Израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом при поддержке Фонда Теда Арисона передала Украине еще шесть машин скорой помощи повышенной проходимости (4X4).

Машины были переоборудованы для спасательных работ в зонах боевых действий и разрушений. Об этом сегодня, 13 апреля, проинформировали на Facebook-странице МИД Израиля.

Читайте также Израиль хочет отсудить у Volkswagen 135 миллионов евро

Это уже вторая партия, которую получает Украина с начала активных боевых действий. Первая партия состояла из четырех специально оборудованных автомобилей скорой помощи.