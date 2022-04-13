Ізраїльська служба швидкої допомоги Маґен Давід Адом за підтримки Фонду Теда Арісона передала Україні ще шість машин швидкої допомоги підвищеної прохідності (4X4).

Машини були переобладнані для рятувальних робіт у зонах бойових дій та руйнувань. Про це сьогодні, 13 квітня, проінформували на Facebook-сторінці МЗС Ізраїлю.

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Це вже друга партія яку отримує Україна з початку активних бойових дій. Перша партія складалась з чотирьох спеціально обладнаних автомобілів швидкої допомоги.