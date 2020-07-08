Коли всі вже почали забувати про дизельгейт, Volkswagen AG, Audi AG та ізраїльський дистриб'ютор Champion Motors отримали судовий позов за нібито шахрайство та недбалість, пов’язані зі махінаціями з вихлопними газами.

Уряд Ізраїлю подала до Окружного суду Тель-Авіва позов, стверджуючи, що між 2008 та 2016 роками VW, Audi та Champion Motors імпортували в країну приблизно 12 000 транспортних засобів з двигуном типу EA189, оснащеним програмним забезпеченням, що спотворює реальні показники дизельних викидів.

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У позові стверджується, що Volkswagen та пов'язані з ним компанії використовували фальсифіковані дані програмного забезпечення, щоб ввести в оману ізраїльські органи влади та обдурити їх, стверджуючи, що транспортні засоби відповідають екологічним нормам країни. Calcalist Tech додає, що транспортні засоби не були б затверджені для місцевого продажу, якби були надані точні дані про викиди. У позові додається, що експлуатація транспортних засобів, оснащених двигуном EA189, призвели до забруднення атмосфери 3881 тонною газів діоксиду азоту.

“Заподіяні відповідачами збитки, спричинені надмірними викидами тисяч тонн забруднюючих речовин та всупереч політиці держави, спрямованої на зменшення забруднюючих викидів та поліпшення якості повітря з метою запобігання захворювань та смерті населення”.

Влада інших країн також переслідувала “Фольксваген” в судовому порядку, через справу з дизельгейтом. Німеччина, Іспанія та Австралія подали позови проти німецького автовиробника, хоча найпомітнішим прикладом було те, що США агресивно переслідували Volkswagen, що призвело до виплати німецьким автовиробником штрафів та компенсацій на 22 мільярди доларів.

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