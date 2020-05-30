Еще в 2012 году Jaguar похоронил идею создать среднемоторный гиперкар, который тогда имел индекс C-X75 и мог бы со временем конкурировать с Porsche 918 или Ferrari LaFerrari. Однако дизайнер Аитор Амиго Лопез спроектировал модель, которая показывает, как бы мог выглядеть такой "Ягуар" сегодня, если бы марка решила выпускать это купе.

Авто получило название ID-Type и его дизайн не менее амбициозный, чем, например, у гиперкаров Aston Martin Valkyrie или Lotus Evija. Подробнее о гиперкаре Jaguar – в программе "Авто24" на 24 канале.

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Из-за огромных аэродинамических тоннелей кажется, что кабина нового купе будто подвешена между четырьмя колесами. Становится понятно, что главную роль при создании концепта играла аэродинамика.



Эскиз гиперкара Jaguar ID-Type / Фото Behance

Как и в других гиперкарах, конструкция построена вокруг карбонового шасси и монокока с аскетичным кокпитом пилота с тоненькими спортивными креслами-ковшами.

Кабина настолько низко расположена, что пилот будет видеть верхушку шин, а это позволит четко направлять машину в виражах.



Интерьер сверхмощного гиперкара от Jaguar / Фото Behance



Роскошный автомобиль от Jaguar / Фото Behance

Презентация проекта гиперкара Jaguar ID-Type: видео



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