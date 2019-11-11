Железки в кожаном чехле стоит тысячу долларов.

Коллекционеры и ценители классических раритетных автомобилей как никто другой стремятся к подлинности каждой детали своих любимых экспонатов. Специально для такой публики британский автопроизводитель выпустил набор инструментов, которые были в багажниках оригинальных Jaguar E-Type 1961-1974 годов выпуска.

Также интересно: Из BMW 4 Серии Gran Coupe сделали прицеп для BMW 4 Серии Gran Coupe (видео)

Фирма Jaguar создала специальное подразделение, работа которого сосредоточена на рекреации классических автомобилей марки. Стараниями специалистов этого департамента на свет появился, например, винтажный родстер Jaguar E-Type Zero с электрической силовой установкой.

Оригинальный комплект аксессуаров для любого классического автомобиля сегодня найти крайне трудно. Фирменный набор от Jaguar Classic решает эту проблему, хотя бы для одной модели.

Набор включает кожаный футляр с 21 инструментом для ремонта – все идентично тому, что держали в руках владельцы купе и родстеров полвека назад. Комплект состоит из гаечных и накидных ключей различного калибра, розводного и свечного ключа, приспособление для регулировки фаз газораспределения и стояночного тормоза, отвертки, плоскогубцы, манометр и тому подобное.

Фото: набор фирменных инструментов для Jaguar E-Type / Jaguar

Стоит набор оригинальных инструментов Jaguar 732 фунта – около тысячи долларов или 23 тысячи гривен.

Также интересно: Латвийская компания Dartz показала псевдобронеджип Black Stallion