Залізяччя у шкіряному чохлі коштує тисячу доларів.

Колекціонери та поціновувачі класичних раритетних автомобілів як ніхто інший прагнуть автентичності від кожної деталі своїх улюблених експонатів. Спеціально для такої публіки британський автовиробник випустив набір інструментів, які були в багажниках оригінальних Jaguar E-Type 1961-1974 років випуску.

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Фірма Jaguar створила спеціальний підрозділ, робота якого зосереджена на рекреації класичних автомобілів марки. Стараннями спеціалістів цього департаменту на світ з’явився, наприклад, вінтажний родстер Jaguar E-Type Zero з електричною силовою установкою.

Оригінальний комплект аксесуарів для будь-якого класичного автомобіля сьогодні знайти вкрай важко. Фірмовий набір від Jaguar Classic вирішує цю проблему, хоча б для однієї моделі.

Набір включає шкіряний футляр з 21 інструментом для ремонту – усе ідентичне тому, що тримали в руках власники купе та родстерів півстоліття тому. Комплект складається з гайкових та накидних ключів різного калібру, розводного та свічкового ключа, пристосування для регулювання фаз газорозподілу і стояночного гальма, викрутки, плоскогубці, манометр тощо.

Фото: набір фірмових інструментів для Jaguar E-Type / Jaguar

Коштує набір оригінальних інструментів Jaguar 732 фунта – близько тисячі доларів або 23 тисячі гривень.

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