Этьен Саломе основал собственную фирму Salomé Yachts, первым проектом которой и будет "атлантическая" лодка.

Феерический успех Bugatti Type 57SC Atlantic стремятся повторить и в самой Bugatti, и за ее пределами. Одной из таких попыток является работа дизайнера Этьена Саломе, который ранее приложил руку к появлению самого дорогого гиперкара современности – Bugatti La Voiture Noire.

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В 1930-х годах фирма Bugatti выпустила всего три машины, обозначенные как Type 57SC Atlantic. Дизайн автомобиля был создан самим Жаном Бугатти, он считается первым суперкаром в истории. К счастью, все Type 57SC Atlantic сохранились до сегодня, причем становятся ценнее с каждым годом. Один 57SC Atlantic уже долгое время является украшением частной коллекции модельера Ральфа Лорена, а еще один в 2010 году был продан на аукционе за рекордные на то время 38 миллионов долларов анонимному покупателю, который бесплатно отдал автомобиль музею Mullin.

Фото: оригинальные Bugatti Type 57SC Atlantic музея Mullin и Ральфа Лорена / New Atlas

Первый проект компании Salomé Yachts получил название Salomé Atlantic. У легендарного Bugatti Type 57SC Atlantic он позаимствовал такие стилистические элементы, как пропорции “кузова”, прорези в крышке моторного отсека – намек на заднее стекло довоенного купе, а вот пловец через весь кузов, который имел колесный прообраз, почему-то отсутствует.

Фото: спортивный катер Salomé Atlantic / Classic Driver

В движение Salomé Atlantic приводит пара 880-сильных моторов Volvo. Мощные двигатели и обтекаемый кузов, созданный с использованием последних разработок в области аэродинамики для гоночных болидов Формулы 1, обеспечивают супер-катеру максимальную скорость 55-60 узлов или 102-111 километров в час.

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