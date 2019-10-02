Етьєн Саломе заснував власну фірму Salomé Yachts, першим проектом якої і буде "атлантичний" човен.

Феєричний успіх Bugatti Type 57SC Atlantic прагнуть повторити і в самій Bugatti, і поза її межами. Однією з таких спроб є робота дизайнера Етьєна Саломе, який раніше доклав руку до появи найдорожчого гіперкара сучасності – Bugatti La Voiture Noire.

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У 1930-х роках фірма Bugatti випустила лише три машини, позначені як Type 57SC Atlantic. Дизайн автомобіля був створений самим Жаном Бугатті, він вважається першим суперкаром в історії. На щастя, усі Type 57SC Atlantic збереглись до сьогодні, причому стають ціннішими з кожним роком. Один 57SC Atlantic вже довгий час є окрасою приватної колекції модельєра Ральфа Лорена, а ще один у 2010 році був проданий на аукціоні за рекордні на той час 38 мільйонів доларів анонімному покупцю, котрий безкоштовно віддав автомобіль музею Mullin.

Фото: оригінальні Bugatti Type 57SC Atlantic музею Mullin та Ральфа Лорена / New Atlas

Перший проект компанії Salomé Yachts отримав назву Salomé Atlantic. У легендарного Bugatti Type 57SC Atlantic він запозичив такі стилістичні елементи, як пропорції “кузову”, прорізи в кришці моторного відсіку – натяк на заднє скло довоєнного купе, а от плавець через увесь кузов, що мав колісний прообраз, чомусь відсутній.

Фото: спортивний катер Salomé Atlantic / Classic Driver

В рух Salomé Atlantic приводить пара 880-сильних моторів Volvo. Потужні двигуни та обтічний кузов, створений з використанням останніх розробок в області аеродинаміки для болідів Формули 1, забезпечують супер-катеру шмаксимальну швидкість у 55-60 вузлів або 102-111 кілометрів на годину.

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