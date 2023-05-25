Кандидатов в водители ждут более строгие правила сдачи экзаменов. Речь идет о видеонаблюдении и звукозаписи при сдаче теоретической и практической части экзамена.

Как сообщил во время пресс-конференции заместитель начальника Центра по вопросам внедрения цифровых инноваций Главного сервисного центра МВД Александр Погорелый, в ведомстве хотят создать для людей такие прозрачные условия, чтобы "получить водительское удостоверение возможно было только исключительно, когда у тебя есть знания и соответствующие навыки" .

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"Все другие варианты, чтобы не имели места, скажем так", – добавил он.

Погорелый рассказал, что для этого запланирована модернизация сервисных центров. Классы будут существенно увеличены и оборудованы специальными техническими средствами контроля возможности видеонаблюдения и звукозаписи.

"Видеонаблюдение будет построено таким образом, чтобы не было "слепых" зон. То есть в классе уже не будет каких-то зон... Видео будет перекрестно. И это позволит предупредить такую возможность как подсказка кандидату в водители, и других неправомерных действий со стороны, в том числе наших сотрудников", - пояснил Погорелый.

Также, добавил он, это позволит кандидатам в водители легче обжаловать результаты экзамена, ведь они смогут пригласить такое видео и его анализ.

"Кроме того, вводится система Face ID, которая будет работать на каждом компьютере в классе. Она будет допускать или не допускать кандидата в водители, идентифицировать его, что это именно лицо, которое и должно сдавать этот экзамен", - рассказал представитель. Главный сервисный центр.

В процессе сдачи экзамена, добавил он, лицо также будет проходить дополнительную идентификацию.

"Есть дополнительная система, она установлена и работает, которая делает невозможным удаленный доступ к компьютерам, к местам сдачи экзамена. И таким образом, мы закрываем периметр теоретического экзамена, который делает его прозрачным и эффективным", - подчеркнул Погорелый.

Погорелый рассказал, что МВД создаст из 148 сервисных центров МВД 55 хабов по всей Украине. Они будут определены по географическому принципу, прежде всего, в областных центрах и крупных городах. Эти хабы будут принимать теоретический экзамен, также там будет создана возможность сдачи практического экзамена в автомобилях.

Планируется, что в хабах будут установлены современные видеорегистраторы, которые четырьмя камерами будут фиксировать действия, происходящие на дороге – перед и за автомобилем, а также происходящие внутри автомобиля – перед и за кандидатом в водители. Это позволит фиксировать поведение кандидата и экзаменатора, действия их рук и ног – чтобы "никто никому не помогал".

"Однозначно будет писаться звук и это также позволит нивелировать возможность каких-то манипуляций в автомобиле. А также, например, чтобы другое лицо сдавало (экзамен) за кандидата в водители", - отметил Погорелый.

В МВД говорят, что уже была проведена инвентаризация транспортных средств и автопарк планируется частично обновить автомобилями, которые уже будут оборудованы соответствующими средствами технического контроля.

Представитель Главного сервисного центра Александр Погорелый анонсировал запуск соответствующего пилотного проекта.

"Уже с 1 июня мы запускаем первый пилот в четырех областях. Это Львовская, Киевская, Одесская и Винницкая области, в которых мы прорабатываем все нюансы того, что я вас озвучил, сделаем соответствующие выводы. И уж это все потом масштабируем по всей стране" , – рассказал он.

Кроме того, Погорелый отметил, что в настоящее время в пилотном проекте запускается онлайн-запись на теоретический экзамен, являющийся новой опцией.

"Человек будет четко знать, понимать, когда он может, на какое время, прийти и сдать теоретический экзамен. Пока этой опции не было", - сказал он.

С начала года для желающих получить водительские права действует новый алгоритм подготовки. Теперь практику вождения можно начать изучать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

Также с 14 декабря водителям можно больше не получать пластиковые водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Вместо них можно пользоваться цифровыми в "Действии".