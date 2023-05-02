Кроме значительного сокращения количества Сервисных центров МВД, будут внесены изменения в процесс сдачи экзаменов на водительское удостоверение.

В интервью министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил информационному агентству “Интерфакс-Украина”, какие изменения ждут в ближайшее время Сервисные центры МВД.

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Удовлетворены ли вы работой сервисов МВД, непосредственно контактирующих с украинцами, предоставляя услуги и, собственно, тоже формируют отношение людей ко всей системе?

К сервисам МВД у меня есть некоторые замечания. В первую очередь это касается услуг, предоставляемых подразделениями Главного сервисного центра.

На сегодняшний день назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины – чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом. Мы хотим минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующей чистой сдачи этих экзаменов.

На июль этого года планируем старт изменений в работе сервисных центров. Мы провели аудит делать центры: сейчас их в Украине 148, а после оптимизации будет 55 таких пунктов.

Хотим, чтобы наши услуги были достаточно качественными и прозрачными, чтобы каждый гражданин мог иметь прозрачную систему обжалования действий работников сервисных центров, включая тех, кто проводит теоретические и практические экзамены.

Классы, где будут сдаваться теоретические экзамены, оборудоваем до конца этого года соответствующими камерами, которые делают невозможным существование так называемых "слепых зон", где может находиться другое лицо и предоставлять "другие сервисы и консультации".

Также будет идентификация лица каждого гражданина, который придется сдавать экзамены. Кроме того, хотим дать каждому гражданину возможность самостоятельно овладевать теорией ПДД или с репетитором, то есть не обязательно будет ходить в школу. Главное – прозрачность сдачи экзаменов.

К людям с инвалидностью готовы мобильными сервисными центрами уезжать в тот или иной населенный пункт.

До конца этого года планируем оборудовать около 150 автомобилей камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон – чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки. Эти машины будут оборудованы трекерами, которые будут определять маршрут движения, а также будет полная аудиозапись из салона автомобиля.