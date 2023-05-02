Окрім значного скорочення кількості Сервісних центрів МВС, будуть внесені зміни в процес здачі іспитів на посвідчення водія.

В інтерв'ю міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", які зміни чекають найближчим часом Сервісні центри МВС.

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Чи задоволені ви роботою сервісів МВС, які безпосередньо контактують з українцями, надаючи послуги і, власне, теж формують ставлення людей до всієї системи?

До сервісів МВС в мене є деякі зауваження. В першу чергу, це стосується послуг, які надаються підрозділами Головного сервісного центру.

На сьогодні назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина Україні - чистота і прозорість здачі теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом. Ми хочемо мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідної чистої здачі цих іспитів.

Тож на липень цього року плануємо старт змін в роботі сервісних центрів. Ми провели аудит роботи центрів: зараз їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів.

Хочемо, щоб наші послуги були достатньо якісними та прозорими, щоб кожен громадянин міг мати прозору систему оскарження дій працівників сервісних центрів, в тому числі тих, хто проводить теоретичні та практичні іспити.

Класи, де будуть здаватися теоретичні іспити, обладнаємо до кінця цього року відповідними камерами, які унеможливлять існування так званих "сліпих зон", де може знаходитися інша особа і надавати "інші сервіси й консультації".

Також буде ідентифікація обличчя кожного громадянина, який прийде складати іспити. Крім того, хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДР або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне – прозорість здачі іспитів.

До людей з інвалідністю готові мобільними сервісними центрами виїжджати в той чи інший населений пункт.

До кінця цього року плануємо обладнати близько 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон, - щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. Ці машини будуть обладнані трекерами, які будуть визначати маршрут руху, також буде повний аудіозапис з салону автомобіля.