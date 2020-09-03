Кастом купе на основе авто 1936 года выпуска, созданное для Джеймса Хетфилда, в позапрошлом году получило престижную награду Charlie Hutton Paint Award за свой безупречный внешний вид.

Осовремененные винтажные и классические автомобили сегодня уже никого не удивляют, немало компаний даже поставили производство таких машин на поток. И среди них изредка попадаются настоящие шедевры, произведения искусства кузовостроения, инженерии и стиля. Shangri-La – один из таких.

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Уникальный родстер выставлен на торги онлайн-аукциона Worldwide Auctioneers. Автомобиль был создан известным калифорнийским кастомайзером по имени Год Дор – ведущим шоу Lords of the Car Hoards (Обладатели автомобильных сокровищ) на канале Discovery – специально для вокалиста группы Metallica Джеймса Хетфилда.

Shangri-La начал свою жизнь, как Cadillac 1936 года выпуска. В мастерской RD Customs для него вручную изготовили абсолютно новый кузов из алюминия, съемную металлическую крышу и покрыли роскошной голубизной под несколькими слоями лака.

На смену оригинальному шасси довоенного автомобиля пришла рама от Art Morrison с пружинами на всех четырех колесах и гидравлическими дисковыми тормозами. Плавные крылья в стиле ар-деко дополняют стремительный профиль и удлиненный капот. В 2018 году Shangri-La стал победителем престижной премии Charlie Hutton Paint Award за внешний вид, сообщает аукционный дом.

Фото: кастом родстер Cadillac Shangri-La / Worldwide Auctioneers

Интерьер отделан черной кожей с тканевыми вставками и выполнен в минималистическом стиле. Панель приборов, размещенных в одном круглом корпусе по центру, изготовлена на заказ специально для этого кастом-кара.

Под длинным капотом сидит достаточно компактный V8 с рабочим объемом 5,7 литра и мощностью 380 лошадиных сил. Мотор установлен сбоку от двигателя, оснащен специальным корпусом дроссельной заслонки и фильтром от Lincoln Zephyr 1940 года выпуска.

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