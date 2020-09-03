Кастом купе на основі авто 1936 року випуску, створене для Джеймса Хетфілда, позаминулого року отримало престижну нагороду Charlie Hutton Paint Award за свій бездоганний зовнішній вигляд.

Осучаснені вінтажні та класичні автомобілі сьогодні вже нікого не дивують, чимало компаній навить поставили виробництво таких авто на потік. Та серед них зрідка трапляються справжні шедеври, витвори мистецтва кузовобудування, інженерії та стилю. Shangri-La – один з таких.

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Унікальний родстер виставлено на торги онлайн-аукціону Worldwide Auctioneers. Автомобіль був створений відомим каліфорнійським кастомайзером на ім’я Рік Дор – ведучим шоу Lords of the Car Hoards (Володарі автомобільних скарбів) на каналі Discovery – спеціально для вокаліста гурту Metallica Джеймса Хетфілда.

Shangri-La розпочав своє життя як Cadillac 1936 року випуску. У майстерні RD Customs для нього вручну виготовили абсолютно новий кузов з алюмінію, зйомний металевий дах та вкрили розкішною блакиттю під кількома шарами лаку.

На зміну оригінальному шасі довоєнного автомобіля прийшла рама від Art Morrison зі пружинами на всіх чотирьох колесах і гідравлічними дисковими гальмами. Плавні крила в стилі ар-деко доповнюють стрімкий профіль і видовжений капот. У 2018 році Shangri-La став переможцем престижної премії Charlie Hutton Paint Award за зовнішній вигляд, повідомляє аукціонний дім.

Фото: кастом родстер Cadillac Shangri-La / Worldwide Auctioneers

Інтер'єр оздоблений чорною шкірою з тканинними вставками і виконаний в мінімалістичному стилі. Панель приладів, розміщених в одному круглому корпусі по центру, виготовлена на замовлення спеціально для цього кастом-кара.

Під довгим капотом сидить досить компактним V8 з робочим об'ємом 5,7 літра і потужністю 380 кінських сил. Мотор оснащений спеціальним корпусом дросельної заслінки, встановлений збоку від двигуна, і фільтром від Lincoln Zephyr 1940 року випуску.

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