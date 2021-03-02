Этот моторхоум из Китая довольно странный и похож скорее на неуклюжий передвижной киоск с фаст-фудом, однако на самом деле он предлагает немало практических вещей за очень скромные деньги.

На популярной торговой онлайн-площадке Alibaba можно найти вот такой трехколесный электрокар с жилым отсеком от компании Shandong Everbright Foreign Trade Co., Ltd. Менее чем за 5000 долларов можно одновременно купить персональный транспорт и собственное жилье.

Смотрите также: Электрический фургон Opel Combo-e представлен официально

Этот крошечный автомобиль размером всего 3800 миллиметров в длину и 1500 миллиметров в высоту может перевозить грузы и давать приют на ночь для пары человек. Внутри есть складное кровать, кухонная зона и куча места для хранения вещей.

Фото: электрический дом на колесах Shandong Everbright / Alibaba / Electrek

В движение электрический трицикл приводит 3,5-киловаттный электромотор (менее 5 лошадиных сил), который обеспечивает максимальную скорость движения до 40 километров в час. Питает его литиевая батарея на 7,2 киловатт-часа. Максимальный запас хода на одном заряде составляет 400 километров (NEDC), как указано продавцом, однако не стоит рассчитывать на точность этих данных. Время зарядки не указано.

На Alibaba такой моторхоум можно приобрести за 4800 долларов, минимальное количество – от 2 единиц, но не спешите с заказом, поскольку стоимость доставки в Украину добавляет еще почти столько же.