Цей моторхоум з Китаю має досить дивний вигляд і схожий, радше на незграбний пересувний кіоск з фаст-фудом, однак насправді він пропонує чимало практичних речей за надзвичайно скромні гроші.

На популярному торговому онлайн-майданчику Alibaba можна знайти ось такий триколісний електрокар з житловим відсіком від компанії Shandong Everbright Foreign Trade Co., Ltd. Менш ніж за 5 тисяч доларів можна одночасно купити персональний транспорт і власне житло.

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Цей крихітний автомобіль розміром лише 3800 міліметрів у довжину і 1500 міліметрів у висоту може перевозити вантажі та давати прихисток на ніч для пари людей. Всередині є складане ліжко, кухонна зона та купа місця для зберігання речей.

Фото: електричний дім на колесах Shandong Everbright / Alibaba/Electrek

У рух електричний трицикл приводить 3,5-кіловатний електромотор (менше 5 кінських сил), який забезпечує максимальну швидкість руху до 40 кілометрів на годину. Живить його літієва батарея на 7,2 кіловат-години. Максимальний запас ходу на одному заряді становить 400 кілометрів (NEDC), як зазначено продавцем, однак не варто розраховувати на точність цих данних. Час зарядки не вказаний.

На Alibaba такий моторхоум можна придбати за 4800 доларів, мінімальна кількість – від 2 одиниць, але не поспішайте із замовленням, оскільки вартість доставки в Україну додає ще майже стільки ж.