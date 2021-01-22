На одному заряді робоча машина здатна проїхати 275 кілометрів.

Легкий комерційний автомобіль Opel Combo-e прибуде до дилерів по всій Європі цієї осені і буде пропонуватися у двох формах.

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Opel Combo-e (Vauxhall Combo-e у Великобританії) отримав один електромотор з віддачею у 134 кінських сили та 260 ньютон-метрів крутного моменту. Живлення забезпечує акумулятор на 50 кіловат-годин, розміщений під підлогою між осями.

У такій конфігурації електричний фургончик здатен розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за 11,2 секунди, а максимальна швидкість становить 130 кілометрів на годину. Блок акумулятора забезпечує Combo-e пробіг на одному заряді у 275 кілометрів (WLTP), а його зарядка з нуля до 80 відсотків, від станції потужністю у 100 кіловат, займе близько 30 хвилин.

Дилери пропонуватимуть Combo-e у двох кузовних версіях. Найдоступніший варіант має довжину 4,4 метра, колісну базу 2785 міліметрів та багажник довжиною 3090 міліметрів. Обсяг вантажного відсіку такої версії становить 3,8 кубічних метри, вантажопідйомність – до 800 кіло та максимальну масу причепа у 750 кілограмів. Друга версія має довжину 4,75 метра, колісну базу у 2975 міліметрів, довжину багажного відсіку 3440 міліметрів та об'єм навантаження 4,4 кубометра. Пізніше лінійку поповнить вантажопасажирська версія на основі довгобазного фургона з салоном на п’ять місць.

В оснащення Opel Combo-e входять Android Auto та Apple CarPlay, основні функції безпеки, серед яких моніторинг втоми водія, попередження про зіткнення з пішоходом спереду, автоматичне екстрене гальмування та розпізнавання дорожніх знаків. Камера заднього виду є опцією, разом з такими речами, як 8-дюймовий сенсорний дисплей, індикатор перевантаження чи система Flank Guard, яка використовує датчики для полегшення маневрування в місцях з обмеженим простором. Ціни будуть оголошені ближче до початку продажів.

Фото: Opel Combo-e / Opel