Тизерное видео позволяет бросить первый взгляд на машину.

Британская марка Lotus, которая сейчас находится под крылом китайского гиганта Geely, показала тизер електрогиперкара Type 130, который готовится к дебюту течение этого года.

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До сих пор создателям Lotus Type 130 удавалось держать в тайне работу над первым автомобилем исторической британской марки, после упадка и возрождения. Хотя дизайнеры британских изданий Autocar и Autoexpress уже успели создать несколько реалистичных рендеров, которые совпадают с тем, что можно увидеть на тизерном видео от производителя.

Фото: авторские рендеры и тизер Lotus Type 130 / Autocar, Autoexpress

Глава британской марки Фил Попхэм заявил, что Type 130 станет продолжателем линейки культовых спорткаров Lotus, причем всех сразу, выпущенных в течение 70 лет истории компании.

Lotus Type 130 позиционируется как первый в мире полностью электрический британский гиперкар. Презентация новинки состоится в Лондоне, однако когда именно – пока неизвестно.

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