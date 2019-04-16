Тізерне відео дає змогу кинути перший погляд на машину.

Британська марка Lotus, яка нині знаходиться під крилом китайського гіганта Geely, показала тізер електрогіперкара Type 130, який готується до дебюту пізніше цього року.

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Донині творцям Lotus Type 130 вдавалось тримати в таємниці роботу над першим автомобілем історичної британської марки, після занепаду й відродження. Хоча дизайнери британських видань Autocar та Autoexpress вже встигли створити кілька реалістичних рендерів, які співпадають з тим, що можна побачити на тізерному відео від виробника.

Фото: авторські рендери і тізер Lotus Type 130 / Autocar, Autoexpress

Голова британської марки Філ Попхем заявив, що Type 130 стане продовжувачем лінійки культових спорткарів Lotus, причому усіх одразу, випущених протягом 70 років історії компанії.



Lotus Type 130 позиціонується як перший в світі повністю електричний британський гіперкар. Презентація новинки відбудеться в Лондоні, однак коли саме – поки невідомо.

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