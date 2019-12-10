Автомобиль создан для участия в гоночной кольцевой серии 2020 года.

Все участники электрической гоночной серии ETCR имеют одинаковые силовые установки максимальной мощностью в 671 л.с. Свой болид будет иметь на треке и итальянская марка.

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Изображение Alfa Romeo Giulia EV показал Ромео Феррарис – владелец одноименной команды из города Монца, Италия. Над созданием боевого электрокара работает его команда, а соревнования начнутся в 2020 году. Romeo Ferraris стала первой частной командой, которая примет участие в гонках серии ETCR, где ей составят компанию электрокары от заводских команд Cupra и Hyundai.



Календарь ETCR 2020 включает четыре гонки, но количество событий должно вырасти в 2021 году. Правилами предусмотрено, что гоночные машины должны использовать четырех- или пятидверный автомобиль из актуальной товарной линейки. Все автомобили оснащаются одинаковыми электрическими установками, производительностью в 402 лошадиные силы непрерывной мощности и 671 л.с. максимальной мощности. Аккумуляторы всех машин – на 65 киловатт-часов, одноступенчатая трансмиссия, привод на задние колеса.

Двигатель, коробка передач, инверторы и аккумуляторные батареи – это стандартный набор компонентов для каждого автомобиля, но команды могут по своему усмотрению размещать их на своих шасси.

Ромео Феррарис имеет опыт участия в гонках на Alfa Romeo. Сейчас он выступает на Giulietta в серии TCR, имеет титулы в серии WTCR и не одну победу.

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