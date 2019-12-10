Автомобіль створений для участі у гоночній кільцевій серії 2020 року.

Усі учасники електричної гоночної серії ETCR мають однакові силові установки максимальною потужністю у 671 к.с. Свій болід матиме на треку й італійська марка.

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Зображення Alfa Romeo Giulia EV показав Ромео Ферраріс – власник одноіменної команди з міста Монца, Італія. Над створенням бойового електрокара працює його команда, а змагання розпочнуться у 2020 році. Romeo Ferraris стала першою приватною командою, яка візьме участь у перегонах серії ETCR, де їй складуть компанію електрокари від заводських команд Cupra та Hyundai.



Календар ETCR 2020 року включає чотири гонки, але кількість подій має зрости в 2021 році. Правилами передбачено, що гоночні машини повинні використовувати чотири- або п’ятидверний автомобіль, з актуальної товарної лінійки. Усі автомобілі оснащуються однаковими електричними установками, продуктивністю у 402 кінські сили безперервної потужності та 671 к.с. максимальної потужності. Акумулятори у всіх машин – на 65 кіловат-годин, одноступенева трансмісія, привід на задні колеса.

Двигун, коробка передач, інвертори та акумуляторні батареї – це стандартний набір компонентів для кожного автомобіля, але команди можуть на власний розсуд розміщувати їх на своїх шасі.

Ромео Ферраріс має досвід участі в перегонах на Alfa Romeo. Наразі він виступає на Giulietta в серії TCR, має титули в серії WTCR та не одну перемогу.

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