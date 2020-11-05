Китайскую версию ID.4 отличают новые бамперы и вся оптика. В частности, фары получили вытянутые внешние уголки, в стиле Golf 8.

Теперь в Поднебесной будут продавать две вариации одной и той же модели: предприятие FAW-Volkswagen будет выпускать глобальную версию, а SAIC-Volkswagen – новый ID.4 X.

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Кроме фар и бамперов у Икс-версии электрокара другая черная перемычка между фонарями, сами фонари имеют другую световую подпись. А сам кроссовер ID.4 X длиннее и выше своего собрата (4612 и 1640 мм против 4592 и 1629), при идентичной базе в 2765 мм.

На рынок ID.4 выходит с одним электромотором на 204 л.с. и 310 Нм, а позже линейку могут пополнить версии мощностью от 148 до 306 сил. Производитель сообщает, что у китайских ID.4 будет несколько вариантов тяговых батарей, не вдаваясь пока в детали. При этом указывается запас хода: “от 400 до 550 км по циклу NEDC”. Также сообщается, что время зарядки от скоростной колонки до 80% составит 45 минут.

Внутреннее пространство ID.4 X оставили почти без изменений, а те, что заметны на фото – другое оформление передней панели, другие боковые дефлекторы вентиляции и совсем другой центральный тоннель.

К концу 2023 года в Китае должно продаваться восемь моделей линейки ID и одна из них уже была замечена на тестах – ID.4 Coupe.

Фото: Volkswagen ID4 X / Motor1, Volkswagen China