Китайську версію ID.4 відрізняють нові бампери та вся оптика. Зокрема, фари отримали витягнуті зовнішні куточки, в стилі Golf 8.

Тепер у Піднебесній продаватимуть дві варіації однієї й тієї ж моделі: підприємство FAW-Volkswagen випускатиме глобальну версію, а SAIC-Volkswagen – новий ID.4 X.

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Крім фар і бамперів у ікс-версії електрокара інша чорна перемичка між ліхтарями, самі ліхтарі мають інший світловий підпис. А сам кросовер ID.4 X довший та вищий за свого побратима (4612 і 1640 мм проти 4592 і 1629), при ідентичній базі у 2765 мм.

На ринок ID.4 виходить з одним електромотором на 204 к.с. і 310 Нм, а пізніше лінійку можуть поповнити версії потужністю від 148 до 306 сил. Виробник повідомляє, що у китайських ID.4 буде кілька варіантів тягових батарей, не вдаючись поки в деталі. При цьому вказується запас ходу: “від 400 до 550 км за циклом NEDC”. Також повідомляється, що час зарядки від швидкісної колонки до 80% становитиме 45 хвилин.

Внутрішній простір ID.4 X залишили майже без змін, а ті, що помітні на фото – інше оформлення передньої панелі, інші бічні дефлектори вентиляції і зовсім інший центральний тунель.

До кінця 2023 року у Китаї повинно продаватись вісім моделей лінійки ID і одну з них вже було помічено на тестах – ID.4 Coupe.

Фото: Volkswagen ID4 X / Motor1, Volkswagen China