Alpha – не только первая буква латинской азбуки, но и альфа-лидер стаи. ACE, в свою очередь, – это карточный туз. Имея такие дерзкие названия, Alpha ACE выглядит приветливым мультяшным героем.

Alpha представила ACE Coupe, как "квинтэссенцию городского электромобиля, который трансформирует эту сферу транспортировки". Ретро-футуристический дизайн электрического спорткара и его габариты отсылают к японским кей-карам и мультпликации.

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Alpha ACE Coupe получит модульную архитектуру ICON, разработанную и представленную компанией ранее, на ней также будут строить легкие коммерческие модели и кроссоверы. Это означает, что компактный электрокар позже может дебютировать в формате седана икросовера.

ACE Coupe имеет длину 4180 мм, ширину 1886 мм и высоту 1450 мм. Грузовое пространство сзади – 396 литров плюс небольшой багажник спереди.

Фото: Alpha ACE Coupe / Alpha

Электрический силовой агрегат скрыт посередине корпуса, а батарея – в полу. Салон предлагает полноценные передние сиденья для взрослых, тогда как компактные задние предназначены разве что для детского кресла.

Компания не дает оценки мощности или емкости аккумулятора, зато соблазняет потенциальных потребителей ускорением до сотни за шесть секунд, запасом хода более 400 км, полным приводом и легкой массой автомобиля в 1633 кило.