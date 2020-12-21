Alpha – не лише перша літера літинської абетки, а й альфа-лідер стаї. ACE, у свою чергу, – це картярський туз. Маючи такі зухвалі назви, Alpha ACE виглядає привітним мультяшним героєм.

Alpha представила ACE Coupe, як “квінтесенцію міського електромобіля, трансформує цю сферу транспортування”. Ретро-футуристичний дизайн електричного спорткара та його габарити відсилають до японських кей-карів та мультплікації.

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Alpha ACE Coupe матиме модульну архітектуру ICON, розроблену і представлену компанією раніше, на ній також будуватимуть легкі комерціні моделі та кросовери. Це означає, що компактний електрокар пізніше може дебютувати у форматі седана ікросовера.

ACE Coupe має довжину 4180 мм, ширину 1886 мм і висоту 1450 мм. Вантажний простір ззаду – 396 літрів плюс невеликий багажник спереду.

Фото: Alpha ACE Coupe / Alpha

Електричний силовий агрегат прихований посередині корпусу, а батарея – в підлозі. Салон пропонує повноцінні передні сидіння для дорослих, тоді як компактні задні призначені хіба що для дитячого крісла.

Компанія не дає оцінки потужності або ємності акумулятора, натомість спокушає потенційних споживачів прискоренням до сотні за шість секунд, запасом ходу понад 400 кілометрів, повним приводом та легкою масою авто у 1633 кіло.