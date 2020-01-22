Платформа субкомпактного ситикара без проблем справится с дополнительной мощностью и спортивными компонентами.

Продажи Honda е в Европе стартуют этим летом и со временем не исключена возможность появления в линейке спортивной модификации. На это намекнул руководитель проекта Honda Assistant Такахиро Шиня. При этом обозначение горячей версии “Type R”, скорее всего останется в прошлом с бензиновыми машинами.

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Такахиро Шиня отметил в интервью Top Gear, что “новая платформа, мотор и шины могут занять больше”, говоря об электрокаре с коротким именем. Далее он несколько раз упомянул о бренде “Type R”. Однако в конце уточнил: “Вы, возможно, увидите более мощный вариант через пару лет, не Type R, а что-то другое”.

Это согласуется с предыдущим заявлением руководителя проекта Honda e – Кохея Хитоми: “Для некоторых сегментов это может быть правильный выбор. Type R – это способ выразить возможности Honda как спортивного бренда. Но с Honda e мы хотим создать новое измерение ценностей для наших клиентов”. Другими словами, бренд Type R является воплощением “спорта” для автомобилей с ДВС, а для электрокаров он не годится.

Выбор нового обозначения для электрических спорткаров неограниченный, какой именно бейдж появится на бортах “горячих” электрокаров марки – говорить пока рано.

Базовой моделью линейки Honda e для европейского рынка станет хэтчбек А-класса с электромотором на 135 л.с., размещенным сзади. Более производительная версия электродвигателя способна развивать 155 л.с. мощности. В обоих случаях хэтчбек комплектуется аккумулятором на 35 киловатт-часов, который обеспечивает запас хода до 140 км. Цены на новинку стартуют с 33 470 евро, версия со 155-сильным мотором стоит от 36 470 евро. Появление электрокара ожидается и в Украине.

Фото: Honda e / Honda, Motor1

Возможно, станет серийным и электрическое купе Honda e, представленное ранее в виде концепта. Возможно, именно его имели в виду топ-менеджеры Honda, говоря о появлении более производительной модификации электрокара.

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