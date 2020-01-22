Платформа субкомпактного сітікара без проблем впорається з додатковою потужністю та спортивними компонентами.

Продажі Honda е в Європі стартують цього літа і з часом не виключена можливість появи в лінійці спортивної модифікації. На це натякнув керівник проекту Honda Assistant Такахіро Шіня. При цьому позначення гарячої версії “Type R”, швидше за все залишиться в минулому з бензиновими машинами.

Також цікаво: Безпардонні шпигуни злили в Мережу фотографії нового електричного кросовера Renault

Такахіро Шіня зазначив в інтерв’ю з Top Gear, що “нова платформа, мотор і шини можуть зайняти більше”, говорячи про електрокар з коротким іменем. Далі він кілька разів згадав про бренд “Type R”. Однак врешті уточнив: “Ви, можливо, побачите потужніший варіант через пару років, не Type R, а щось інше”.

Це узгоджується з попередньою заявою керівника проекту Honda e – Кохея Хітомі: “Для деяких сегментів це може бути правильний вибір. Type R – це спосіб виразити можливості Honda, як спортивного бренду. Але з Honda e ми хочемо створити новий вимір цінностей для наших клієнтів”. Іншими словами, бренд Type R є втіленням “спорту” для автомобілів з ДВЗ, а для електрокарів він не годиться.

Вибір нового позначення для електричних спорткарів необмежений, який саме бейдж з’явиться на бортах “гарячих” електрокарів марки – говорити поки зарано.

Базовою моделлю лінійки Honda e для європейського ринку стане хетчбек А-класу з електромотором на 135 к.с., розміщеним ззаду. Більш продуктивна версія електродвигуна здатна розвивати 155 к.с. потужності. В обох випадках хетчбек комплектується акумулятором на 35 кіловат-годин, який забезпечує запас ходу до 140 км. Ціни на новинку стартують з 33 470 євро, версія зі 155-сильним мотором коштує від 36 470 євро. Поява електрокара очікується і в Україні.

Фото: Honda e / Honda, Motor1

Можливо серійним стане й електрчне купе Honda e, представлене раніше у вигляді концепту. Можливо, саме його мали на увазі топ-менеджери Honda, говорячи про появу більш продуктивної модифікації електрокара.

Читайте також: Електросамокати незабаром легалізують – поліція готує зміни в ПДР