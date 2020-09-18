Первый электрокроссовер Skoda Enyaq впервые заметили на улице в Праге.

В Сети появились новые фото Skoda Enyaq iV. На них автомобиль впервые показан вживую без какой-либо маскировки после своей премьеры, которая состоялась 1 сентября.

Читайте также: Skoda Enyaq iV впервые показался в купеобразной форме

Электрокар сняли во время зарядки в Праге. Как пишет Auto.cz, на кадрах представлена ​​одна из самых доступных модификаций модели. Снимки позволяют рассмотреть машину в деталях и увидеть, как она выглядит в естественной среде обитания.

Несмотря на то, что это дешевая модификация "Энияка", все внешние детали окрашены в цвет кузова (редкость для базовых "Шкод"). Также у него маленькие, но характерные колеса с симпатичной графикой. А вот фальшрадиторная решетка выдает "дешевизну" – на передке установлена ​​обычная темная панель, тогда как более дорогие версии обеспечиваются светлой "решеткой" с подсветкой.

Салон у базового Skoda Enyaq также неплохой. Здесь есть мультимедийная система с 13-дюймовым сенсорным экраном по центру, а также 5,3-дюймовый дисплей перед водителем. Также в комплекте – трехзонный климат и многофункциональное рулевое колесо с кожаной обмоткой. Пока Skoda Enyaq обзавелся ценником только в Европе, там он будет стоить от 36,7 тыс. евро.

Читайте также: Skoda Enyaq iV представлен официально: характеристики, цены, фото, видео