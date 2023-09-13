Команда швейцарских студентов из ETH Zurich и Люцернского университета прикладных наук установила новый рекорд ускорения для электромобилей, разогнав аккумуляторный гоночный автомобиль ручной работы под названием Mythen до сотни всего за 0,956 секунды.

Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что Mythen побил мировой рекорд ускорения для электромобилей, установив невероятно высокие стандарты. Предыдущий успех принадлежал команде студентов Штутгартского университета (Германия). Их автомобиль под названием Foerderverein Green Team Uni Stuttgart eV 23 сентября 2022 года набрал с места скорость 100 км/ч за 1,461 секунды.

Нынешние рекордсмены являются студентами и членами Академического мотоспортивного клуба Цюриха (AMZ). Все детали Mythen были изготовлены вручную. Благодаря сотовому материалу из карбона и алюминия автомобиль весит всего 140 кг. Мощность поступает от специально разработанной трансмиссии мощностью около 321 л.с. Здесь каждое колесо имеет свой двигатель.

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Чтобы машина имела сцепление с землей и не взлетела, пришлось использовать некоторые инновационные решения. Обычные болиды Формулы-1 решают это с помощью аэродинамики, когда заднее или переднее антикрыло прижимает машину к земле. Однако этот эффект срабатывает только тогда, когда автомобиль достигает определенной скорости. Чтобы обеспечить прочное сцепление Mythen с дорогой, команда AMZ разработала своеобразный пылесос, удерживающий автомобиль на земле с помощью всасывания.

Гоночный электромобиль Mythen и его команда студентов-создателей в аэропорту Дюбендорф. Фото: ETH Zurich

Благодаря такому присасыванию команда AMZ смогла найти тягу, необходимую для столь быстрой езды. Это уже ее третий мировой рекорд. Так было раньше в 2014 году, а затем снова в 2016 году. В прошлом году другая команда в Германии установила рекорд со временем 1,46 секунды. Теперь снова первые.

Здесь есть еще один интересный фактор, способствовавший успеху. Эксперты редакции Авто24 обратили внимание на пилота рекордного заезда. Гоночным болидом руководила студентка маленького телосложения с весом не более 50 кг.

Обычно к такой разрешенной методике прибегают спортивные команды, подбирая искусных пилотов еще и по весовым критериям. При установлении этого рекорда команда студентов вспомнила это правило и, посадив за руль хрупкую девчонку, добилась успеха.

За рулем была Кейт Маджетти. Сотню км машина набрала за 0,956 секунды, проехав всего… 12,3 метра. Вероятно, тормозной путь после этого был гораздо длиннее. Видео: ETH Zurich