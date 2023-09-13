Команда швейцарських студентів з ETH Zurich та Люцернського університету прикладних наук встановила новий рекорд прискорення для електромобілів, розігнавши акумуляторний гоночний автомобіль ручної роботи під назвою Mythen до сотні всього за 0,956 секунди.

Книга рекордів Гіннесса підтвердила, що Mythen побив світовий рекорд прискорення для електромобілів, встановивши неймовірно високі стандарти. Попередній успіх належав команді студентів Штутгартського університету (Німеччина). Їх автомобіль під назвою Foerderverein GreenTeam Uni Stuttgart eV 23 вересня 2022 року набрав з місця швидкість 100 км/год за 1,461 секунди.

Нинішні рекордсмени є студентами та членами Академічного мотоспортивного клубу Цюріха (AMZ). Усі деталі Mythen були виготовлені вручну. Завдяки стільниковому матеріалу з карбону та алюмінію автівка важить лише 140 кг. Потужність надходить від спеціально розробленої трансмісії потужністю близько 321 к.с. Тут кожне колесо має власний двигун.

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Щоб машина мала зчеплення з землею і не злетіла, довелося використати деякі інноваційні рішення. Звичайні боліди Формули-1 вирішують це за допомогою аеродинаміки, коли заднє або переднє антикрило притискує машину до землі. Однак цей ефект спрацьовує лише тоді, коли автомобіль досягає певної швидкості. Щоб забезпечити міцне зчеплення Mythen з дорогою, команда AMZ розробила своєрідний пилосмог, який утримує автомобіль на землі за допомогою всмоктування.

Гоночний електромобіль Mythen та його команда студентів-творців в аеропорту Дюбендорф. Фото: ETH Zurich

Завдяки такому присмоктуванню команда AMZ могла знайти тягу, необхідну для такої швидкої їзди. Це вже її третій світовий рекорд. Так було раніше в 2014 році, а потім знову в 2016 році. Минулого року інша команда в Німеччині встановила рекорд з часом 1,46 секунди. Тепер знову перші.

Тут є ще один цікавий фактор, що сприяв успіху. Експерти редакції Авто24 звернули увагу на пілота рекордного заїзду. Гоночним болідом керувала студентка маленької статури з вагою не більше 50 кг.

Зазвичай до такої дозволеної методики прибігають спортивні команди, підбираючи майстерних пілотів ще й за ваговими критеріями. При встановленні цього рекорду команда студентів згадала це правило і, посадивши за кермо тендітне дівча, домоглася успіху.

За кермом була Кейт Маджетті. Сотню км машина набрала за 0,956 секунди, проїхавши всього… 12,3 метра. Ймовірно, гальмівний шлях після цього був набагато довшим. Відео: ETH Zurich