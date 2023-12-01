Исследование показало, что электрокары ломаются намного чаще традиционных автомобилей с ДВС. При этом в будущем надежность батарейного транспорта должна повыситься.

Исследование надежности транспортных средств было проведено журналистами издания Consumer Reports. Эксперты провели опрос среди 330 тысяч владельцев бензиновых и дизельных машин, а также хозяев батарейных моделей, выпущенных с 2000 по 2023 год.

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Несмотря на меньшее количество движущихся частей,, и простоту конструкции, владельцы электромобилей гораздо чаще сталкиваются с проблемами.

Если электрокары ломаются на 80 процентов чаще автомобилей с ДВС, то у машин с плагин-гибридной системой дела обстоят еще хуже. Поломки таких автомобилей происходят на 146 процентов чаще. Классические гибриды также оказались менее надежными. Однако в такой технической компоновке модели на 26 процентов чаще подвержены неисправностям.

Специалисты считают, что причиной многих проблем современных автомобилей является применение новых не до конца обкатанных технологий. Чаще всего неисправности возникают в сегменте электрических грузовиков. Например, владельцы Ford F-150 Lightning часто жалуются на проблемы с зарядкой аккумулятора. Хозяева Rivian R1T отмечают дефекты в климатической системе.

Выбирая батарейные машины, эксперты советуют делать выбор в пользу проверенных временем моделей. Например, в случае с Tesla лучше присмотреться к "обкатанной" Model 3 или Model S. При этом, по мнению экспертов, в будущем надежность электрических машин должна возрасти.