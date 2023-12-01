Дослідження довело, що електрокари ламаються на набагато частіше за традиційні автомобілі з ДВЗ. При цьому у майбутньому надійність батарейного транспорту має підвищитись.

Дослідження надійності транспортних засобів було проведено журналістами видання Consumer Reports. Експерти провели опитування серед 330 тисяч власників бензинових та дизельних машин, а також господарів батарейних моделей, випущених з 2000 по 2023 рік.

Читайте також: Опубліковано рейтинг надійності компактних авто з пробігом

Попри меншу кількість частин, що рухаються, і простоту конструкції, власники електромобілів набагато частіше стикаються з проблемами.

Якщо електрокари ламаються на 80 відсотків частіше за автомобілі з ДВЗ, то у машин з плагін-гібридною системою справи ще гірші. Поломки таких автомобілів відбуваються на 146 відсотків частіше. Класичні гібриди також виявилися менш надійними – у такому технічному компонуванні моделі на 26 відсотків частіше схильні до несправностей.

Фахівці вважають, що причиною багатьох проблем сучасних автомобілів є застосування нових не до кінця обкатаних технологій. Найчастіше несправності виникають у сегменті електричних вантажівок. Наприклад, власники Ford F-150 Lightning часто скаржаться на проблеми із зарядкою акумулятора. Господарі Rivian R1T відзначають дефекти у кліматичній системі.

Вибираючи батарейні машини, експерти радять робити вибір на користь перевірених часом моделей. Наприклад, у випадку з Tesla краще придивитися до «обкатаної» Model 3 або Model S. При цьому, на думку експертів, у майбутньому надійність електричних машин має зрости.