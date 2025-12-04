Электромобили стали популярнее бензиновых

Доля традиционных бензиновых и дизельных двигателей на украинском рынке новых легковушек в ноябре 2025 года сократилась до 45,5 процента. В прошлом году эти силовые агрегаты вместе охватывали 64,5 процента рынка, что свидетельствует о существенном смещении спроса в сторону электрических моделей. Данные обнародовал Укравтопром.

Читайте также: Как не убить батарею электромобиля: главные ошибки и правила обращения с различными типами

Самым заметным изменением стало доминирование полностью электрических автомобилей. Их доля в ноябре достигла 38,5 процента, тогда как год назад составляла лишь 12,8 процента. Таким образом, электромобили стали самым популярным типом силовой установки среди новых авто, зарегистрированных в стране.

Бензиновые легковушки заняли второе место с долей 28,5 процента, хотя еще в прошлом году они охватывали более трети рынка. Дизельные модели продолжают терять позиции: их доля снизилась с 29 процентов до почти 17 процентов. Спрос на гибриды также сократился, хотя они удержали заметную долю в 16 процентов против 22,5 процента годом ранее. Автомобили, оборудованные газобаллонными установками, как и в прошлом году, не дотянули даже до одного процента.

В каждом сегменте определились собственные лидеры продаж:

Электромобили – BYD Leopard 3

Бензиновые авто – Renault Duster

Дизельные авто – Renault Duster

Гибриды – Toyota RAV4

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson

Структура спроса в ноябре демонстрирует две ключевые тенденции. Первая – стремительный рост популярности электромобилей, обусловлено активным присутствием китайских брендов, широким модельным рядом, конкурентной ценой и действием льготной растаможки. Вторая – постепенное вытеснение дизельных моделей, что соответствует общеевропейскому тренду ограничения эффективных и экономичных моделей.

Если динамика сохранится, 2025 год может стать первым годом, когда электромобили стабильно удержат долю более трети рынка. Однако реальная картина спроса на электрички станет понятна в 2026-м после отмены льготной растаможки на автомобили с батарейками.