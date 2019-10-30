Нью-Йоркская комиссия такси и лимузинов официально утвердила Tesla Model 3 для эксплуатации в такси.

Это первый полностью электрический автомобиль, который получил это разрешение. Ранее в список автомобилей, которые могут быть такси в Нью-Йорке, попадали только бензиновые и гибридные авто.

Много электромобилей Tesla работают как такси в Нидерландах, Швеции и Норвегии, а в Америке их закупил оператор Columbus Yellow Cab.

В Амстердаме на протяжении многих лет эксплуатируется флот из более 100 такси Tesla, среди которых даже есть Model X. А вот Model 3 только начинает привлекать интерес компаний такси. Она интересна предпринимателям не только с точки зрения экономии на топливе, но и на техническом обслуживании и с точки зрения долговечности.

Напомним, что Tesla Model 3 продается лучше всех электромобилей в Европе.