Нью-Йоркська комісія таксі та лімузинів офіційно затвердила Tesla Model 3 для експлуатації в таксі.

Це перший повністю електричний автомобіль, який отримав цей дозвіл. Раніше в список автомобілів, які можуть бути таксі в Нью-Йорку, потрапляли лише бензинові та гібридні авто.

Багато електромобілів Tesla працюють як таксі в Нідерландах, Швеції та Норвегії, а в Америці їх закупив оператор Columbus Yellow Cab.

В Амстердамі впродовж багатьох років експлуатується флот з понад 100 таксі Tesla, серед яких навіть є Model X. А от Model 3 тільки починає привертати інтерес компаній таксі. Вона цікава підприємцям не лише з точки зору економії на пальному, але й на технічному обслуговуванні та з точки зору довговічності.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 продається краще за всі електромобілі в Європі.