Смартфоны, превратившиеся в обязательную часть жизни, уже стали и фотоаппаратом, и видеокамерой, и кошельком, а теперь и ключом от автомобиля.

BMW Group анонсировала очередное обновление фирменной опции BMW Digital Key, позволяющей превратить устройства в операционных системах iOS и Android в своеобразный электронный ключ для автомобилей немецкой марки. К тому же теперь обмениваться ключами смогут владельцы смартфонов на разных платформах.

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BMW совместно с Apple, Google и Samsung под эгидой Car Connectivity Consortium подготовила новую версию BMW Digital Key, сравнившую в возможностях владельцев iPhone и различных смартфонов на Android. Если ранее цифровой ключ можно было передавать только через эксклюзивный для iOS сервис iMessage, теперь таких возможностей стало больше.

Теперь ключ можно отправлять по электронной почте, через SMS или любую другую службу обмена текстовыми сообщениями, например, Telegram. Получателю не нужна ни специальная программа, ни BMW ID. Чтобы добавить цифровой ключ к кошельку на смартфоне, они просто нажимают на ссылку. Если владелец и получатель стоят рядом, ключ можно передать через Apple AirDrop или Android Nearby Share.

В некоторых ситуациях по соображениям безопасности может потребоваться в автомобиле ввести код активации, который отправитель в идеале сообщил бы получателю другим каналом. Как только цифровой ключ пришел на iPhone, получатель может так же легко добавить его на Apple Watch и использовать оба аксессуара для доступа к автомобилю. Правда, есть нюанс — пока межплатформенный обмен BMW Digital Key доступен только для совместимых iPhone и смартфонов Google. Поддержка смартфонов от Samsung будет добавлена в сервис позже.