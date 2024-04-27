Цена катера Maserati держится в секрете, но по слухам она будет составлять 2,6 миллиона долларов

Maserati начала продавать роскошный катер в стиле GranCabrio. Впервые под маркой Maserati выпущено гражданское судно, и его уже можно заказать - по предварительным оценкам, оно стоит 2,6 миллиона долларов.

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На официальных фотографиях катер изображен рядом с кабриолетом GranCabrio, и оба они окрашены в одинаковый оттенок розового золота. При производстве судна будут использоваться те же материалы отделки, которые применяются в автомобилях Maserati.

О катере Maserati известно следующее: длиной он достигает 10,5 метра и рассчитан на восемь человек, есть купальная платформа на корме и каюта с санузлом. Внешние панели изготовлены из карбона, капитанское кресло обито кожей, а на посту управления установлен большой сенсорный дисплей, отображающий основные параметры лодки.

В движение судно приводит электромоторы суммарной мощностью 600 лошадиных сил, которые заряжает батарея емкостью 252 киловатт-часа. Приводятся и динамические характеристики: крейсерская скорость составляет 46 километров в час при максимальной 74 километра в час. На одном заряде батареи катер проплывает около 70 километров, а значит, он ориентирован прежде всего для речных и прибрежных морских прогулок.

Сборку катеров Maserati организовали на американской верфи Hodgdon Yachts. Производство одного экземпляра занимает около девяти месяцев.

Что же до упомянутого GranCabrio, то ранее в этом месяце состоялась презентация его самой быстрой версии с приставкой Folgore. Такой кабриолет получил трехмоторную силовую установку от купе GranTurismo, до сотни он разгоняется за 2,8 секунды, а максималка составляет 290 километров в час.