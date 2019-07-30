Настоящая мистика.

Загадочности этой истории придает тот факт, что машину каждый раз угоняли одинаковым способом. С одной стороны – невезение, с другой – фарт.

Также интересно: Илон Маск пообещал представить пикап Tesla "через два-три месяца"

Сотрудники одной из частных охранных фирм Ленинградской области в РФ нашли угнанный ранее BMW X6 2013 года выпуска. Обнаружили его в одном из гаражей села Павлово, в 60 км от места угона, сообщает "За рулем". Гараж, где скрывали внедорожник, был оборудован системой глушения сигнала GSM.

Полицейские позже выяснили, что найденный автомобиль ранее уже фигурировал в двух делах об угоне. Подозревается, что злоумышленники во всех трех случаях были одни и те же. Правда, однажды ворам не повезло и они так и не смогли завести машину.

Впервые злоумышленники проникли в автомобиль в 2014 году, просверлив отверстие в водительской дверце. Тогда BMW отвезли в Всеволожский район и оставили в гараже, где его и нашли полицейские. А весной этого года преступники залезли в машину таким же образом, однако не смогли ее завести. Интересно, каким боком падает бутерброд у владельца этого BMW X6?

Также интересно: Honda собирает крошечный электрический спорткар на основе хэтчбека Honda e