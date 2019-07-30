Справжня містика.

Загадковості цій історії додає той факт, що машину кожного разу крали в однаковий спосіб. З одного боку – невезіння, з іншого – фарт.

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Співробітники однієї з приватних охоронних фірм Ленінградської області в РФ знайшли викрадений раніше BMW X6 2013 року випуску. Виявили його в одному з гаражів села Павлово, в 60 км від місця викрадення, повідомляє “За рулем”. Гараж, де перховували позашляховик, був обладнаний системою глушіння сигналу GSM.

Поліцейські пізніше з’ясували, що знайдений автомобіль раніше вже фігурував у двох справах про викрадення. Підозрюється, що зловмисники у всіх трьох випадках були одні і ті ж. Щоправда, одного разу крадіям не пощастило і вони так і не змогли завести автівку.

Вперше зловмисники проникли в автомобіль у 2014 році, висверливши отвір у водійських дверцятах. Тоді BMW відвезли у Всеволожский район і залишили в гаражі, де його і знайшли поліцейські. А весною цього року злочинці залізли в машину у той самий спосіб, однак не змогли її завести. Цікаво, яким боком падає бутерброд у власника цього BMW X6?

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