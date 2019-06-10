Его характеристики вполне соответствуют невысокой стоимости.

Крошечный пикап Kaiyun Pickman по габаритам и по характеристикам близок к гольф-карту, и в отличие от последнего создан не для развлечений.

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Kaiyun Pickman может работать в домашнем хозяйстве или на производстве, перевозя грузы до 1000 килограммов в своем открытом кузове. Борта кузова открываются со всех сторон для облегчения доступа и увеличения площади платформы. А в багажнике под капотом можно разместить еще 64 литра поклажи.

Фото: электропикап Kaiyun Pickman / Мotor1/Kaiyun Motors

В движение пикапчик приводит электромотор мощностью в 5,5 л.с., установленный на задней оси. Питает его батарея на 100 а/ г, размещенная между осями. Силовая установка позволяет развивать максимальную скорость в 45 км/ч, а на одном заряде он способен проехать до 110 км, если верить паспортным данным. Зарядка батареи до 100% занимает от 8 до 10 часов.

Фото: Kaiyun Pickman / Мotor1/Kaiyun Motors

Китайский электрический пикап предлагается в различных кузовных модификациях с начальной ценой в $5700 долларов. Самая дорогая комплектация с подогревом сидений и легкосплавными колесами обойдется в $9000.

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