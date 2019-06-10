Його характеристики цілком відповідають невисокій вартості.

Крихітний пікап Kaiyun Pickman за габаритами та й за характеристиками близький до гольф-карту, та на відміну від останнього створений не для розваг.

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Kaiyun Pickman може працювати у домашньому господарстві чи на виробництві, перевозячи вантажі до 1000 кілограмів у своєму відкритому кузові. Борти кузову відкриваються з усіх боків для полегшення доступу і збільшення площі платформи. А у багажнику під капотом можна розмістити ще 64 літри поклажі.

Фото: електропікап Kaiyun Pickman / Мotor1/Kaiyun Motors

У рух пікапчик приводить електромотор потужністю у 5,5 к.с., встановлений на задній осі. Живить його батарея на 100 А/г, розміщена між осями. Силова установка дозволяє розвивати максимальну швидкість у 45 км/год, а на одному заряді пікап здатен проїхати до 110 км, якщо вірити паспортним данним. Зарядка батареї до 100% займає від 8 до 10 годин.

Фото: Kaiyun Pickman / Мotor1/Kaiyun Motors

Китайський електричний пікап пропонується у різних кузовних модифікаціях з початковою ціною у $5700 доларів. Найдорожча комплектація з підігрівом сидінь та легкосплавними колесами обійдеться у $9000.

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