В Южной Корее компанию Tesla оштрафовали на 2,2 млн долларов из-за манипуляций с характеристиками своих автомобилей, в том числе из-за завышения запаса хода некоторых моделей.

Антимонопольный регулятор Южной Кореи сообщил, что наложит на Tesla штраф в размере 2,2 млн долларов (2,85 млрд вон). Об этом сообщает Reuters.

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Причиной тому стало то, что компания по производству электромобилей не сообщила клиентам об уменьшении запаса хода своих автомобилей при низких температурах.

Также Комиссия по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) заявила о том, что Tesla манипулировала характеристиками автомобилей. В частности, на своем официальном сайте с августа 2019 года компания преувеличивала запас хода автомобилей и производительность Superchargers, а также эффективность своих электрокаров в сравнении с бензиновыми автомобилями.

Так, по данным KFTC, запас хода автомобилей Tesla в холодную погоду уменьшается на 50,5% по сравнению с рекламой в Интернете. В свою очередь потребительская группа Citizens United for Consumer Sovereignty запаса хода большинства автомобилей во время морозов уменьшается на 40%, в том числе в тех случаях, когда нужно нагреть батареи. Tesla тогда пострадала больше всего, согласно данным из министерства окружающей среды Южной Кореи.

На своем сайте Tesla дает советы по вождению зимой. Например, она указывает на важность кондиционирования транспортных средств с внешними источниками питания и на использование обновленного приложения Energy, позволяющего мониторить потребление энергии. Впрочем, об уменьшении запаса хода компания не упоминает.