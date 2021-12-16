Правительство предлагает увеличить штрафы за блокировку транспортных коммуникаций с нынешних 850-2550 грн до 17-25,5 тыс. грн.

Новый проект Кабмина включает в себя множество положений, касающихся, главным образом, железнодорожного транспорта. Но положение о блокировке транспортных коммуникаций относится и к автомобильным дорогам.

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Кабмин предлагает дать статью 279 Уголовного кодекса “Блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия” в следующей редакции:

Блокировка транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступление других тяжелых последствий.

Наказывается штрафом от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.

Сейчас штраф за такое правонарушение – от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 грн).