Уряд пропонує збільшити штрафи за блокування транспортних комунікацій з нинішніх 850-2550 грн до 17-25,5 тис грн.

Новий проект Кабміну включає в себе багато положень, що стосуються, головним чином, залізничного транспорту. Але положення про блокування транспортних комунікацій відноситься і до автомобільних доріг.

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Кабмін пропонує викласти статтю 279 кримінального кодексу “Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства” від у наступній редакції:

Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків –

- Карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Зараз штраф за таке правопорушення – від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-2550 грн).